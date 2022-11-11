Bakan Bilgin duyurdu: EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu.

Ekonomi gündeminin en çok takip edilen konularının başında asgari ücret ve EYT geliyor. Milyonlarca vatandaşın gelişmeleri yakından takip ettiği konuyla alakalı açıklamalar dikkatle incelenirken son flaş açıklama da EYT ile ilgili oldu. EYT'lilerin bir süredir merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklamaya göre EYT'de iki şartın değişmeyeceği öğrenildi. Bilgin açıklamasında "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." şeklinde konuştu. İşte EYT son dakika gelişmesinin detayları...

EYT'DE YIL - PRİM ŞARTI NE OLACAK?

Bakan Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400."

KADINLAR İÇİN 20, ERKEKLER İÇİN 25 ŞARTI

Bakan Bilgin konuşmasının devamında "Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur." ifadelerine yer verdi.