Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile merak edilen sorulara Genel Kurul'da yanıt verdi.

EYT'de yaş sınırı düğümü bugün yapılacak açıklamayla çözülecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 'yaş sürprizi' bir anda gündem yarattı. Emeklilik hayali kuran milyonlar kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası yapılacak açıklamayı merakla beklerken, beklenen gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusu sorulmuş, Bakan Bilgin ise gelecek açıklamayı Meclis'te yapacağını söylemişti. Milyonlar sabah saatlerinden bu yana kritik açıklamaya kilitlendi. 2023 yılı bütçesi görüşmeleri sonrası Bakan Bilgin, EYT'deki yaş kriterinin detaylarını açıklıyor. EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'te...

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Vedat Bilgin'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı. Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM milletimizin iradesini temsil eden bir Meclis'tir. Burada her türlü eleştirinin yapılması çok kıymetlidir.

İşçi işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz? Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu kendi şartları içinde düzenleyecektir.

Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir. Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz. Kamu sendikalaşma oranı yüzde 70'lerdedir oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir.

Bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere karşı tavırlar var. Sendikanın kimliğine hiç bakmam. Bizim hukukumuza karşı hangi işlem varsa üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. İşçilerin yanındayım.

3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi kayıt altına almıştık. Teknik çalışmalarını yaptık. O konuda kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona yakın bir orana çıkardık. Bu Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir.

'ASGARİ ÜCRETİN REEL DEĞERİ GERİLEDİ'

Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirledik. Toplam yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık. Enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Sendikalarımız ve bizim oturduğumuz masada bu görüşmeler devam ediyor. Asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyunun beklentisi nedir diye bir araştırma yaptırdım. Bu araştırmaya göre ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı. İş verenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu çalışma bize bir kanaat vermek için yapıldı.

'BENİM BURADA BİR RAKAM TELAFFUZ ETMEM YAKIŞIK ALMAZ'

Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan rakamlar var. Benim burada bir rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38 küsür. O da küçümsenecek bir rakam değil. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücret aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir etki yaratmaktadır. Biz ne kadar gerçekçi bir rakam belirlersek, asgari ücrete yakın çalışanların ücretleri de yukarı çıkacaktır. Asgari ücreti en alttaki ücretliye tanımlıyoruz biz, fakat üstteki ücretleri düzenleyecek etkisini de görmemiz gerek.