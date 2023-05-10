Bakan Bilgin'den memur zammıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında memur zammı ile ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplu sözleşme çok önemlidir. Bu sözleşmelerin hepsi birlikte bakılıyor. Bu toplu sözleşmede kamu işçilerinin yaklaşık 364 bin küsürü asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçilerin maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bu çok önemli bir düzenleme. 15 bin liraya çıkarıldıktan sonra üzerine de yüzde 45 zam yapıldı.

MEMUR MAAŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bizim yaklaşımımızda memur az alsın, işçi çok alsın diye bir şey yok. Biz temmuz ayında da kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarıyla oturacağız. Onun da prosedürü belli. Onlara enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Biz asla kamu çalışanlarının işçilerimizden daha düşük seviyede maaş alacakları bir uygulamayı yapmayız. Temmuzda da biz en düşük memur maaşını benzeri bir şekilde belirleyeceğiz. Onun üzerine enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Neden zam oranı vermiyorum. Bu ay ve önümüzdeki ay enflasyon rakamları açıklanacak. Bir de bizim genel fiyat düzeyindeki reel alım gücünü ne kadar etkilediğiyle ilgili çalışmalarımız var. Keyfi olarak herhangi bir rakam açıklamaktan imtina ediyorum.