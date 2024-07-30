Bakan Bolat duyurdu: Şirketlerin danışmanlık hizmeti giderlerine destek verilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirketlerin danışmanlık hizmeti giderleri için yüzde 50 oranında ve 10 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık Söğütözü Yerleşkesi'nde 'Yeşil Mutabakat Uyum Projesi-Responsible Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın, Yeşil Mutabakat ve dünyadaki diğer gelişmelerin takibi ve atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik çalışmalarda öncü rol oynadığını belirterek, "Yeşil Mutabakat'ın açıklanmasının hemen ardından Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm bakanlık ve kurumların katılımıyla bir Çalışma Grubu ihdas edilmiştir. Bu kapsamda, Gümrük Birliği ile sağlanan ekonomik entegrasyonun daha ileriye taşınması ve uluslararası ticaret düzeninde iklim değişikliği ile mücadele politikalarının olası etkilerine adaptasyonu sağlayacak bir yol haritası oluşturulması amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluşturulmuştur. Çevresel, sosyal, ekonomik dönüşümü kapsayan yalın üretim ile dijitalleşmeyle birlikte firmaları bekleyen ikiz dönüşüm süreci çok kapsamlı, detaylı ve bilinçli bir yaklaşımı gerektirmektedir" dedi.

'İHRACATÇI FİRMALARIMIZA YOL GÖSTERECEĞİZ'

Sürdürülebilir ihracat için Ticaret ihracatçıların desteklendiğini belirten Bolat, "Responsible Programı adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile esas amacımız, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalarımıza yol göstermektir. Responsible Programı ile şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon TL'ye kadar Ticaret Bakanlığımızca desteklenecektir. Bu noktada üç temel aşamadan oluşan Responsible Programımız hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Birinci aşamayı oluşturan Faz 1'de sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi yapılacaktır. İkinci aşamayı oluşturan Faz 2'de sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Üçüncü aşama olan Faz 3'te ise hayata geçen projelerin izleme ve doğrulama danışmanlığı desteklenecek ve böylelikle ihracatımızın ve ihracatçımızın katettiği yol takip edilecektir" diye konuştu.

DHA