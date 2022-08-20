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Bakan Derya Yanık duyurdu: 2,7 milyon kadın faydalandı

Bakan Derya Yanık duyurdu: 2,7 milyon kadın faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 71 yeni Aile ve Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını açıkladı. Bakan Yanık, bu merkezlerden daha fazla kadının yararlanabilmesi için kreş imkanının da olacağını bildirdi.

ADEM ve SODAM’larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler verildiğini belirten Bakan Yanık, “İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM’ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz” dedi.

Başta kadınlar olmak üzere vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ifade eden Yanık, Aile Destek Merkezleri’nin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydederek, “Bugüne kadar 2,7 milyon kadın ADEM’lerden eğitim aldı. 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren 256 ADEM’imizin sayısını artırıyoruz. Bu doğrultuda 71 yeni ADEM daha açarak aile odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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