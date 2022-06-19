Bakan Derya Yanık: Ücretsiz hizmet veriyoruz

Babalar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen babalar ile yemekte buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2 buçuk milyon vatandaşımız eğitimlerimizden yararlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekte, bakanlık personeli olan 81 baba ile bir araya geldi. Bakan Yanık, “İnsanın babasıyla ilişkisi tasvir edilirken arkasında dağ gibi babası var denir” sözüne atıfta bulundu. Bakan Yanık, babanın ailenin dengesini sağlayan en önemli kuvvet olduğunu vurgulayarak, “İnsan hayata güvenmeyi babasından öğrenir, hatta kendine güvenmeyi bile babalar öğretir. Babayla kurulan bağ, insanın ileri doğru adım atmasında en büyük güçtür. Annelerimiz sonsuz şefkatleriyle bizi sarmalarken babalarımız da bize, kabuğumuzu kırıp hayata katılacak o müthiş gücü ve cesareti verir” ifadelerini kullandı.

“Yeniden birlik beraberlikten keyif almaya yönelik mesajlar ağırlık kazanıyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2013 yılından beri düzenlenen Aile Eğitim Programlarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Yanık, “Eğitimlerimizde aile üyelerinin birbirinden uzaklaşmasını önlemeye ve yeniden birlik beraberlikten keyif almaya yönelik mesajlar ağırlık kazanıyor. Bununla birlikte aile üyelerinin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, kaynakların etkin kullanımının öğrenilmesi gibi başlıklar altında ailelerin mutlu yaşama becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor." dedi.



"Ücretsiz hizmet veriyoruz"

Yanık "2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız eğitimlerimizden yararlanmıştır. Ülke çapında devam eden eğitimlerimiz tüm İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca aile içi sorunların çözümü için Danışmanlık Hizmetlerimize de devam ediyoruz. Eşler arası ilişki, ebeveyn çocuk ilişkisi, bireysel terapi gibi alanlarda ücretsiz hizmet veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 81 bin vatandaşımıza aile danışmanlığı hizmeti çerçevesinde ulaşmış durumdayız.” ifadelerini kullandı.

"Evlerini daha çok şenlendirmelerini bekliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hem aile odaklı politikaların hem de düzenlenen eğitimlerle her zaman ailelerin yanlarında olduklarını aktaran Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle işbirliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini bekliyoruz” diye konuştu