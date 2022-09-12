Bakan Dönmez: ''25-30 yıldır bu sektörün içindeyim, böyle bir artışı hatırlamıyorum''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel enerji fiyatlarının katlandığını belirterek, ''Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce 1000 metreküp doğalgaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Beykoz ilçesinde yurttaşlarla ve partililerle buluştu.

Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının tamamının ithal kaynaklardan karşılandığını vurgulayarak "Ülkemizde ne enerji kaynakları açısından ne de gıda kaynakları açısından sıkıntı yaşanmadı" savını ileri sürdü.

Küresel enerji fiyatlarının katlandığını ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının tamamının ithal kaynaklardan karşılandığını vurgulayan Dönmez, "Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce 1000 metreküp doğalgaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar" dedi.

"İstanbul'da ilk göreve geldiğimizde doğalgaz abone sayısı 110 bindi. Dün İstanbul'da tüm köyler dahil doğalgazı nasıl götürdüyse aynı liderimizin talimatıyla 81 ilin tamamı doğalgaza kavuşmuş durumda. 2002'de sadece 5 ilde ve 50'nin üzerinde ilçede doğalgaz vardı. Şimdi 81 ilin tamamında 650'nin üzerinde yerleşim biriminde doğalgaz kullanıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğalgaza kavuşmuş durumda" iddialarında bulunan Dönmez, "Küresel gıda sorununun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlenmiş olduğu misyonu bizi seven sevmeyen herkesin takdir ettiğini de gördük" dedi.

Dönmez şunları kaydetti:

Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce bin metreküp doğal gaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar. İki hafta önce 3 bin 500 dolarlara kadar çıkmıştı. Petrolün varil fiyatları salgın döneminde 50 doların altına gerilemişti, 140 dolara çıktı. Şimdi de 90-100 dolar bandında bir fiyat seyri söz konusu.



"7-8 BİN LİRAYI VATANDAŞIMIZA YANSITMADAN KAYNAĞINDA KARŞILADIK"

İlk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle ve talimatıyla bunu mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarımızdan ve bütçemizden karşılayacağız. Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız. Nitekim geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgazda uyguladığımız sübvansiyon miktarı 100 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl sadece doğalgazdakini söyleyeyim. İlk 6 ayda sübvansiyon tutarımız 150 milyar lira oldu. Yaklaşık olarak, ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık bir katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinden ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk. Bu, ikinci yarı yılda da aynı şekilde devam edecek.