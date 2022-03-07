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Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

Etiketler enerji sondaj gemi
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