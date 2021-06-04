Bakan Dönmez doğalgaz keşfini değerlendirdi: 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada merakla beklenen müjdeyi "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." sözleriyle açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK ekranlarında müjdeye dair ilk değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklaması şu şekilde;

Fatih sondaj gemimiz tam 1 yıl önce bu çalışmalara başladı. 3. büyük keşfini yaptı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında açıklanmıştı, ekim ayında da yine o sahada keşif açıklanmıştı, dolayısıyla 405 milyar metreküpe ulaşılmıştı. Amasra bölgesinde gemimiz yine bundan 3 ay önce keşif amaçlı çalışmalarına başlamıştı. Hesaplamalar yapıldı ve 135 milyar metreküp daha ilave edilmiş oldu.

Bu tabii Türkiye’nin doğalgaz tüketimine bağlı. Bu haliyle baktığımız zaman 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor.

Buradaki gazın maliyeti ithal edilen gaza göre ucuz olacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Sisteme bağlanması ile birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak.

2023’te inşallah Türkiye bu gazı kullanacak. Projenin zamanında yetişmesi için büyük gayret gösteriliyor.