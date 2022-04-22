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Bakan Dönmez, elektriği kesik hane sayısını açıkladı

Bakan Dönmez, elektriği kesik hane sayısını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''4 milyon hanede elektrik yok'' açıklamasının ardından elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu duyurdu. 

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır" dedi. 

KILIÇDAROĞLU: 4 MİLYON HANEDE ELEKTRİK YOK

Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "4 milyon hanenin elektiriği kesildi 21. yüzyılın Türkiyesinde, bunu içime sindiremiyorum" demişti.

Etiketler elektrik kesintisi
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