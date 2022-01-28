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Bakan Dönmez tarih verdi: Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Bakan Dönmez tarih verdi: Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta sona ereceğini, doğal gazdaki kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'TAN SON AÇIKLAMA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.

Etiketler elektrik kısıtlama
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