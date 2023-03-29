Bakan Dönmez'den ''Akkuyu'' açıklaması: Tarih verdi

Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı

''Mart kapıdan baktırır'' atasözü gerçek oldu: Türkiye bembeyaz!

Hazine avcısı turnayı gözünden vurdu! Tam 3 milyon lira...

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