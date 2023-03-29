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Bakan Dönmez'den ''Akkuyu'' açıklaması: Tarih verdi

Bakan Dönmez'den ''Akkuyu'' açıklaması: Tarih verdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" dedi.

Etiketler akkuyu bakan dönmez nükleer tersis
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