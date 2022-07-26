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  3. Bakan Dönmez'den ''doğal gaz faturası'' açıklaması: Aylık 500 lira ödüyorsanız...

Bakan Dönmez'den ''doğal gaz faturası'' açıklaması: Aylık 500 lira ödüyorsanız...

Bakan Dönmez'den ''doğal gaz faturası'' açıklaması: Aylık 500 lira ödüyorsanız...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin olarak "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılanıyor. Size 500 lirası yansıtılıyor."

"İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak." 

Etiketler doğal gaz fatura bakan dönmez
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