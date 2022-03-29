Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' ile ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazı' ile ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."