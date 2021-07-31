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Bakan duyurdu: Fatih sondaj gemisi göreve başladı

Bakan duyurdu: Fatih sondaj gemisi göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Fatih sondaj gemisi'nin Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu 'Türkali-4'te sondaja başladığını duyurdu.

'Fatih' sondaj gemisi, Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşıp, 77 günde buradaki çalışmayı bitirdi. İkinci derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-2'de 3 bin 950 metre derinliğe ulaşarak, rezerv tespit çalışmalarını tamamlayan 'Fatih', yeni keşifler için 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda görev aldı. 'Fatih', burada 'Amasra-1' kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Sondaj gemisi, 28 Mayıs'tan itibaren ise 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Türkali-3'te sondaj çalışması yaptı.

YENİ ROTA 'TÜRKALİ-4'
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Türkali-4’te. Fatih sondaj gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de TPAO'nun mesajını paylaşarak, "Karadeniz gazında Fatih’in yeni rotası Türkali-4. Açtığımız her yeni kuyuyla hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.

Etiketler fatih sondaj sondaj gemisi
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