Bakan duyurdu: Fatih sondaj gemisi göreve başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Fatih sondaj gemisi'nin Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu 'Türkali-4'te sondaja başladığını duyurdu.
'Fatih' sondaj gemisi, Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşıp, 77 günde buradaki çalışmayı bitirdi. İkinci derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-2'de 3 bin 950 metre derinliğe ulaşarak, rezerv tespit çalışmalarını tamamlayan 'Fatih', yeni keşifler için 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda görev aldı. 'Fatih', burada 'Amasra-1' kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Sondaj gemisi, 28 Mayıs'tan itibaren ise 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Türkali-3'te sondaj çalışması yaptı.
YENİ ROTA 'TÜRKALİ-4'
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Türkali-4’te. Fatih sondaj gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı" denildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de TPAO'nun mesajını paylaşarak, "Karadeniz gazında Fatih’in yeni rotası Türkali-4. Açtığımız her yeni kuyuyla hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol