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  3. 03 Şubat 2021 13:31

Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ocak ayı enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, ''Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'dan enflasyon mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bugün açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.

Verilerin enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösterdiğini ifade eden Elvan, "Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 Elvan'ın açıklamaları şöyle: 

"Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."
 

2021'in ilk enflasyon verisi açıklandı! İşte Ocak 2021 enflasyonu2021'in ilk enflasyon verisi açıklandı! İşte Ocak 2021 enflasyonu

 

DHA

enflasyon , hazine ve maliye bakanı lütfi elvan
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