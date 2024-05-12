  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırıldı
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını söyleyen Göktaş, mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Etiketler bakan göktaş hesap ödeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan belli oldu 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan belli oldu Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası Ankara'da otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Ankara'da otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Valilikten ''tiny house'' genelgesi: İzin verilmeyecek Valilikten ''tiny house'' genelgesi: İzin verilmeyecek Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta yine golünü attı Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta yine golünü attı