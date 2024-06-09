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Bakan Göktaş duyurdu: O aylıklar hesaplara yattı

Bakan Göktaş duyurdu: O aylıklar hesaplara yattı
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Yaşlı ve engelli vatandaşların Haziran aylıkları hesaplara yatırıldı. Aile ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam tutarın 4.8 milyar lira olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını açıkladı.


Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Etiketler bakan göktaş hesap aylıklar
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