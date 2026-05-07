Bakan Gürlek ''Kötüye kullanılıyor'' diyerek açıkladı: Konkordatoya düzenleme sinyali!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato sürecinin kötüye kullanıldığını belirterek, 1 kereye mahsus kullanılmasına yönelik düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Bakan Gürlek, ''Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da şirketin iflasına karar vereceğiz'' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde Ege Bölgesi’ndeki illerin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, bölge milletvekilleriyle toplantıların yararına değinerek, "Bu toplantılar, bölgenin sorunlarını anlamak açısından, eksiklikler açısından bize fayda getiriyor" dedi.

'KÖTÜYE KULLANIYOR'

Bakan Gürlek, mali durumu bozulan borçluların borçlarını yapılandırarak iflastan kurtulmasını sağlayan hukuki düzenleme olan konkordato sürecine ilişkin konuştu. Bakan Gürlek, açıklamasında, "Konkordato, aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak, iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanıyor" dedi.

Konkordato ile ilgili düzenleme yapmayı düşündüklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Yani bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" ifadelerini kullandı.

Konkordato kararının sadece bir kez alınabileceğini belirten Bakan Gürlek, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Gürlek, sanal medyaya kimlikle girilmesi konusunda ilgili platformlarla görüşüldüğünü ve bu konuda bir geçiş süreci olacağını söyledi. Gürlek ayrıca, ‘Yargının Etkinliği Bürosu’ ile ‘Alo Adalet’in uyumlu hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

