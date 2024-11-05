Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı ile ilgili olarak, ''Yaşam standartlarını iyileştirecek'' ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin "çalışanların alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacağını" söyledi. Emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak çalışmaları sürdüreceklerini belirten Işıkhan, ''Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.'' dedi.

Habertürk ekranlarında konuşan Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

EMEKLİLİK SİSTEMİ

"Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor.

Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

* OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

* 2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

* Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında 21 bin 252 lirayı bulacak.

* Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

* Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

* Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

* Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.