Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu açıkladı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''çılgın proje'' olarak adlandırılan Kanal İstanbul ile ilgili ulaşım yollarının yapıldığını, ihale yapıldıktan sonra ana işe başlanacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, ''Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz'' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili son durumu anlattı.

Ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacaklarını belirten Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Şu an kara yolu Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'ndeki imalatlarımız da devam ediyor. Orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldur. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerin birini imal ediyoruz hem de Mahmutbey TEM Otoyolu gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak alternatif bir yol olan yolumuzu yapmaya devam ediyoruz. Demir yolunda da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri."

Bakan Karaismailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla bunlara lojistik olarak cevap verilebilmesi ve Boğaz trafiğinin rahatlatılması için Kanal İstanbul projesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz" diye konuştu.