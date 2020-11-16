Bakan Karaismaoğlu duyurdu: Yarın temelini atıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karamismailoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli Çevre yolu üzerinde Salihağa kavşağında kazı çalışmalarının başladığını duyurdu. Paylaşımda temel atma töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Otoyol projesinde çok sayıda iş makinesinin yer aldığı görülürken, bölgede hummalı bir çalışmanın devam ettiği görünütler drone ile görüntülendi.

Mesafe 4 saat kısalacak

Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği, İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamı olan karayolu projesi, Denizli’den ve Burdur ilinden Korkuteli ve ardından Antalya’ya ulaşacak. Aydın-Denizli Otoyol projesi bittikten sonra üzerinden Antalya ve İzmir’den geçiş yapacak olan turistler, Aspendos’tan Pamukkale ile Hierapolis ardından Kuşadası ve Didim, Efes, İzmir bölgesine çok sayıda geçiş olması bekleniyor.



Ege’nin projesi olarak belirlenen otoyol üzerinden İzmir’in Aydın'ın ve Denizli’nin birçok güzellikleri, dağları, termal kaynakları, arkeolojisi ve tarihi ile çok sayıda vatandaş bu yolu kullanırken Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya iline de çok faydası olacağı belirtildi.