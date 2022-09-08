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Bakan Kasapoğlu açıkladı: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Kasapoğlu açıkladı: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Söz konusu gelişmeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte son dakika haberinin tüm detayları...

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Etiketler duyuru bakan kasapoğlu sözleşme
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