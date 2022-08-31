Bakan Kirişci duyurdu: Kredi uygulaması yarından itibaren başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Sarıyer’de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında yaptığı konuşmada önemli bir müjdeyi duyurdu.

Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci balıkçıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Kirişci, balıkçılara işletme kredisi müjdesini verdi. Peki, balıkçılara işletme kredisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BALIKÇILARA İŞLETME KREDİSİ

Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi," Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.