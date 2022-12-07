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Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek yılki poşet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi. 

7 BİN DEPOZİTO İADE NOKTASI AÇILACAK

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız."

Etiketler poşet fiyat
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