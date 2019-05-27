Bakan Kurum açıkladı ! İstanbul için eylem planı geliyor

Kartal'da yıkılan binaların inşaatını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planı yapacaklarını belirtti.

Kurum ayrıca kentsel dönüşümde vatandaş ve yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getirecek düzenlemeyi de devreye sokacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum şunları söyledi:

Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz.

Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar.

Biz Kartal'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. 18 Mayıs'ta süresi dolan genelde kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermişti. Süresi doldu. Yakın planda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planını yapıyor olacağız.

Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz.