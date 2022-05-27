Bakan Kurum açıkladı: Kira artışıyla ilgili yeni düzenleme yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir," dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın kapanmayacağını ve bir pistin hizmete devam edeceğini söyledi.

Kurum, kira artışlarıyla ilgili de yeni bir düzenlemenin 10-15 gün içinde Meclis'e geleceğini belirtti.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Bugün tüm Türkiye'ye tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin küçük bir örneğini gösterdik. Bu örnek de yapılırken hiçbir altyapıya zarar vermeden, insanlarımızın yürüme mesafesinde İstanbul'un akciğeri olabilecek, trafik yükünü azaltacak projemizin bir örneğini gösterdik.

Cumartesi günü bir şölen havasında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir tören düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

Atatürk Havalimanı kapanmıyor, bir pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz.

İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak.

Millet bahçemizin ismini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü paylaşacak.

KİRA ARTIŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir.

Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz.

SALDA GÖLÜ'NDEKİ TAHRİBAT

Biz bu iddialardan, yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Biz doğallığı koruyacağız diyoruz. Gelecek nesillere en güzel şekliyle aktaracağız diyoruz. Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar. "