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Bakan Kurum duyurdu: Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor

Bakan Kurum duyurdu: Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor
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Milyonlarca başvurunun gerçekleştiği, dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliler için sosyal konut kampanyası müjdesini duyurdu.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler için hayata geçirilen ucuz sosyal konut projesi tüm Türkiye'de büyük ilgiyle karşılanmıştı. Milyonlarca kişinin başvurduğu projenin ardından orta gelirlilere yönelik yeni bir projenin daha sinyali verilmişti. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu sosyal konut kampanyası ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak" ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

KASIM AYINDA AÇIKLANACAK
Kurum açıklamasında "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

 81 İLDE, 100 BİN KONUTU İÇEREN KONUT KAMPANYASI
Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.

PEŞİNATI DÜŞÜK, VADESİ UZUN OLACAK
Ödemelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler murat kurum konut proje
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