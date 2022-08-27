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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi. 

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Etiketler murat kurum kanal istanbul
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