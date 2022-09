Bakan Kurum'dan konut arsası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla satışa sunulacak konut amaçlı arsa sayısının 1 milyona çıkarılacağını söyledi.

1986 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Türkiye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde ve büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek. 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı Dünya Habitat Günü etkinliği öncesinde, Kadıköy'deki bir otelde tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

TEMA: KİMSEYİ VE HİÇBİR YERİ GERİDE BIRAKMA

Bakan Kurum, "Dünya Habitat Günü'nün bu yıl ki teması 'kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma' olarak belirlendi. Türkiye olarak; bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladık. Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte bu konuların hepsine odaklanacağız. Hem biz hem de dünyanın tüm ülkeleri buradaki istişarelerden istifade edecekler. Türk insanının misafirperverliğinden istifade edecekler" dedi.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Bakan Kurum, "Bugün dünyamız maalesef, üç "C" krizi olarak adlandırdığımız "Kovid-19 (Covid-19) -İklim (climate)-Çatışma (Conflict) gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya. Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu aşikardır. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık alemi için arzuluyoruz. Balıkesir'de, hep beraber tüm dünyaya, terminolojik ifadesiyle mekansal adaleti ve eşitliği sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz" dedi.

ŞEHİRCİLİKTE İNSANIN MUTLULUĞU ESASTIR

Bakan Kurum, "Şehircilikte, insanın mutluluğu esastır. Şehirlerimizi güzelleştirmek, temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirmek önceliğimizdir. İstisna gözetmeksizin her bir insanımızın, şehrin sunduğu imkanlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz. Biz Türkiye olarak tüm şehircilik adımlarımızı, kökleri binlerce yıl maziye uzanan kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Dünyanın neresinde, her kiminle istişare ediyorsak edelim karşımıza çıkan temel mesele küresel çapta artan barınma ihtiyacı olduğunu da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN DAHA ALACAK ÇOK YOLU OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'in, "bugün dünyada her gün en az 96 bin yeni konuta ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu" ifade ettiğini hatırlattı. Kurum, "Bu gerçekten hareketle dünyanın daha alacak çok yolu olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak, milletimizin barınma ihtiyacına verdiğimiz kalıcı çözümler ve cevaplarla; dünyanın doğusundan batısına her yerinde ürettiğimiz sağlıklı yuvalarla, tüm dostlarımıza örnek olacak bir iddiayı taşıyor ve gerçekleştiriyoruz. Biz, hemen hemen her yıl; sıklığı ve şiddeti artarak devam eden deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlere maruz kalan bir ülkeyiz. Buna rağmen çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza yeni konutlarını, yuvalarını teslim eden çok özel bir devlet tecrübesine de sahibiz. Bu tecrübeyi, bütün dünyaya sunabileceğimizi de buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kurum, "Bu kapsamda TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, deyim yerindeyse bu darboğaz günlerinden bile, milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye, dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünya mazlumlarını ve gönül coğrafyamızı da bu noktada destekledik, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin de, 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atacağız. Konutlarımızı 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Dün itibariyle de, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdiler. Halihazırda devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Cumhurbaşkanımız milletimize verecektir. Barınma ihtiyacına cevap veren, sosyal konutta adeta bir devrim niteliği taşıyan bu dev yatırımın; dünyada eşi ve benzeri yoktur" dedi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin kuşandığı tüm bu birikim ve uygulamalarla, Dünya Habitat Günü kutlamalarına hazırlandığını dile getirdi.

KENTLERİMİZİN GELECEĞİNİ DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ise yaptığı konuşmada, "Kalbi duygularla Türk hükümetine, Balıkesir Belediyesine teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan'a da destekleri için teşekkür ediyorum. Bu gün, kentlerin, insan yerleşimlerin ve şehirlerin dünyanın dört bir yanında barınma hakkının en iyi şekilde muhafaza edilmesi için gösterilmesi gereken gayretleri ifade eden, şehirlerin dönüşümcü gücünü kutluyoruz. Biz kentlerimizin geleceğini dönüştürmeliyiz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentleşme büyük eğilim olarak görülmektedir. Bu da fırsatları ve zorlukları bir arada insanlara sunmaktadır. Kentler, ekonominin ve kalkınmanın merkezidir ancak hızlı kentleşme ile birlikte problemler ortaya çıkabilir. Sürdürülebilir kentleşmeyi, küresel kalkınmanın kilit önceliklerinden biri olarak değerlendirmelidir" dedi.

