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Bakan Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran müjde

Bakan Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran müjde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda kamuoyundaki beklentilerin aksine yüksek vergi zamlarının olmayacağının sözünü verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda geride bıraktığımız süreçtekine benzer bir 'yüksek vergi zammı' yapılmayacağı mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündeminde yer alan konularla ilgili olarak TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulundu.

Son dönemde farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı arayışıyla gündemde olan Şimşek, 'kalıcı düzelme için geçici sıkıntılar yaşanacağını, ancak 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle enflasyonun ateşinin kademeli düşeceğini' söyledi.

Şimşek, Yakışıklı'nın "Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?", "2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?" şeklindeki sorularına "Hayır" yanıtını verdi.

 

Hacı Yakışıklı'nın TV100'deki yazısının tamamı için...

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