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  3. 01 Haziran 2018 23:27

Bakan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere verilecek olam Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine  ilişkin, "Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın." dedi.

Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında  yaptığı konuşmada, Adana'nın ilçelerini gezdiklerini, seçim çalışmalarını  sürdürdüklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı seçilmesi  durumunda TİKA'yı kapatacağına yönelik açıklamasını eleştiren Sarıeroğlu,  "Birilerinin 'seçilirsek eski siteme geri döneceğiz, yok şurayı kapatacağız, yok  TİKA'yı kapatacağız, buraya bunu yapacağız' diye yapılanları yıkmak üzerinden bir  siyasi söylemi, artık ne Türkiye'ye ne 81 milyon vatandaşımıza yarar  sağlayamayacağını anlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Sarıeroğlu, "TİKA'dan ne istiyorlar onu da anlamakta zorlanıyorum."  diyerek şöyle devam etti:

"İşte her yere el uzatıyor, Myanmar'da, Arakan'da açlık içinde,  sıkıntı içindeki kardeşlerimize, zamanında bize destek olanlara el uzatmak mı  sorun? Ya da Somali'de, Sudan'dan Osmanlı'dan miras eserleri restore eden, onları  tekrardan hizmete açan Senegal'de okullar yurtlar açan, Moritanya'da bir sürü  çalışma yapan, inşaat faaliyetleri içerisinde olan TİKA şu anda Türkiye'nin  gururu olmuş durumda. Türkiye'nin imzasını birçok bölgeye atıyor, bundan ne  rahatsızlık duyulabilir? TİKA'yı kapatmakla, yok etmekle alakalı, bu  politikaların söylemin nasıl bir fayda sağlayacağıyla alakalı ne düşündüklerini  anlamakta gerçekten zorlanıyorum."

"Milli savunma sanayisinin önemini gördük"

Bakan Sarıeroğlu, yeni hedeflerle yollarına devam ettiklerinin altını  çizerek, reform süreçlerini sürdüreceklerini, Türkiye'yi ileriye götürmek için  çalışacaklarını dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar  önemli olduğunu gördüklerini vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silah ve mühimmat almak istedik, bize satmadılar. Her yerden köşeye  sıkıştırmaya çalışmışlardı ama hamd olsun ki kendi İHA'larımız, SİHA'larımız...  Dün yine 6 SİHA daha İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Bunları üretmemiş  olsaydık Zeytin Dalı Harekatı'nı hayata geçiremezdik. Böylesine bir zaferi elde  edemezdik. Daha da iyilerini yapacağız inşallah. Bu konuda her türlü imkana  sahibiz."

Yeni emeklilere ikramiye müjdesi

Kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emekililere yönelik  düzenlemenin geldiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda  ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce  gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde  Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli  maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3  milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok  uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir  düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye  hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir  ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla  emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma  arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz  çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş  durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."

Sarıeroğlu, muhtarlarla daha fazla bir araya geleceğini, çeşitli  programlarda onlarla buluşacağını da sözlerine ekledi.

AA

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