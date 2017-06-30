Bakan müjdeyi verdi: Temmuz'dan itibaren fiyatlar düşecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi. Zeybekci, Türkiye'nin Katar'a yaptığı yardımlara ilişkin, "160 uçak, 1 gemi ve TIR'larla yardım gönderildi" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Zeybekçi, "Canlı hayvan, Karkas et ve hububat" ürünlerinin gümrük vergisi oranlarında yapılan indirim ile ilgili kararın ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtladı.

"ÖZEL SEKTÖRE İTHALAT İZİNİ VERİLDİ Mİ?"

"Özel sektöre ithalat izini verildi mi?" sorusuna Zeybekçi "Ekonomi Bakanlığı olarak, Özel sektöre ithalat izini vermemiz söz konuş değil. Zaten izine tabi değil. bazı tarım ürünlerinde et, tavuk gibi bazı ürünlerinde Gıda ve Tarım Bakanlığımızca özel izine tabi. Bazı hassasiyetlerimiz var. Bazı hastalıklar var gibi" dedi.

Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Fiyat oluşumunda sağlıksız bir yapı var. Fiyat oynaklığında dünyada ikinciyiz. Yeni uygulama ile içerideki fiyatları koruyarak üstteki tavanı indirdik. İçerideki fiyat 900 mü, tavanı 1050 liraya indirdik. Spekülatörün oynayacağı alanı daralttık. Gıda komitemiz var. Sarı alarm noktasına gelen ürünler var, et de bunlardan biri. Et fiyatlarındaki artış üreticiye gidiyor mu, hayır. Etin enflasyon sepetindeki payı yüzde 1,9. Bizim hemen arkamızda Yunanistan ve Portekiz geliyor. Portekiz yüzde 1,09. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Fiyattaki en ufak bir oynama da enflasyona yol açıyor. Biz bu tedbirleri aldık da hemen etkileşim oldu mu hayır. Şu andaki uygulamayı zamanlama olarak da uygun görüyorum."

"İHRACATTA TEMMUZDA YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İhracat rakamlarına ilişkin Zeybekci, "Haziranda Ramazan Bayramı tatili vardı. Yüzde 2-4 bandında bir artış olabilir. Temmuzda yüzde 15'in üzerinde artış bekliyoruz. Yıl sonunda 153,3 milyar dolarlık hedefi fazlasıyla geçmek istiyoruz. Bu yıl tarihi zirveye ulaşmak istiyoruz" dedi.

"KATAR'A 160 UÇAK YARDIM GİTTİ"

Türkiye'nin Katar'a yaptığı yardımlara ilişkin Zeybekçi, "Kardeşler arasındaki bu gerilim, çekişme, kriz bizi üzüyor. Katar'ın insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diyerek 160 uçak, 1 gemi ve TIR'larla yardım gönderildiğini ifade etti.