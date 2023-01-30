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Bakan Nebati açıkladı; Katılım Finans Kefalet Şirketleri için yeni karar

Bakan Nebati açıkladı; Katılım Finans Kefalet Şirketleri için yeni karar
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Bakan Nebati, kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, bakanlık olarak yüzde 4'lük bir hisse oranında iştirak edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz" dedi. 

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz. Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi. 

Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerin, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi'nden karşılayabileceğine işaret eden Bakan Nebati, DHA'nın aktardığına göre şu ifadelere yer verdi: "Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz. Bu vizyonla, Katılım Finans Kefalet Şirketi'nin, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." 

Etiketler nureddin nebati bakanlık hazine ve maliye bakanı Katılım Finans Kefalet Şirketi
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