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Bakan Nebati kripto borsası lideri ile görüştü

Bakan Nebati kripto borsası lideri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao ile görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Kurucu ve CEO'su Changpeng Zhao ile videokonferans yoluyla görüştü.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

19 MİLYAR DOLARLIK SERVET
2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance'de 2021 yılında toplam işlem hacmi 7.7 trilyon dolara ulaştı. Dünya genelinde platformun 29 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 'CZ' olarak da tanınan Changpeng Zhao 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19. insanı konumunda bulunuyor.

Etiketler binance kripto borsa
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