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Bakan Nebati yeni ekonomi modelini anlatacak

Bakan Nebati yeni ekonomi modelini anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Nebati, yeni ekonomi modelini anlatacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

Etiketler nureddin nebati
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