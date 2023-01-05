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Bakan Nebati Yeni Evim kampanyasında uygulanacak en yüksek faizi açıkladı

Bakan Nebati Yeni Evim kampanyasında uygulanacak en yüksek faizi açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati orta gelirliye konut kampanyası çerçevesinde 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullanımlar için faiz/kar payı oranının 0,99 olacağı ifade etti.

Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar açıklanmaya devam ediyor.

MÜSİAD'ın genişletilmiş Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati "2 milyona kadar olan kullandırımlarda 0,69; 2 ila 4 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0,79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0,99 faiz/kar payı oranlarını uygulayacağız" dedi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada orta gelirliye konut kampanyası çerçevesinde azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacağı belirtilmişti.

Yapılan açıklamaya göre; programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanyanın 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacağı açıklandı.

Etiketler yeni evim kampanya faiz
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