Bakan Nebati'den ''bütçe'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam bütçe içerisinde eğitime yüzde 13,5, sağlık harcamalarına yüzde 6,4, sosyal amaçlı harcamalara ise yüzde 5,1 oranında kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payı yüzde 9,4 iken; bugün bu oranı yüzde 13,5'e çıkarttık. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 TL burs veriyoruz. 2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken; bugün bu rakam 469 TL'dir. 2002'de toplam okul öncesi eğitim kurumu sayısı 2 bin 354 iken, 2022 yılında bu rakam 14 bin 85'e ulaşmıştır. 2002 öncesinde 190 olan yurt sayısı, bugün 779'a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır" dedi.

'İYİLEŞTİRMELERE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ'

"2002'de hiç şehir hastanemiz yokken, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahibiz" diyen Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

"2002 yılında sağlık harcamalarının toplam bütçe içindeki payı yüzde 2,5 iken, bugün bu oranı yüzde 6,4'e çıkarttık. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar TL iken; 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar TL seviyesine yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar TL daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar TL'ye ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken; bugün bu oranı yüzde 5,1'e çıkarttık. 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır. Sosyal Yardımlaşmayı Destekleme ve Dayanışma Fonu kapsamında, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yapılan ödemeler düzenli olarak devam etmektedir. Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz."