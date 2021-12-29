Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'de cımbızlama bir hastalık haline dönüştü. Bir bakıyorsunuz bir cümleyi almış bunu kullanıyorlar. Bunu hastalıklı bir şekilde ortaya sürmek, hastalık diyorum buna. Sosyal medyada kim olduğunu belli olmayan birileri, hakaret ediyor, cımbızlama yapıyor buradan algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı gitti mi geldi mi diye bir sorunları kalmadı.

"OYNAYA OYNAYA KENDİ DENGESİNE GİRECEK"

Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.



"DIŞ SALDIRI YAPACAK BÜTÜN YOLLARI KAPATTIK"

Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz. Biz dış saldırı yapacak bütün yolları kapattık. Çok net bir şekilde işimize hakimiz.

"20 ARALIK GECESİ KURA HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMADI"

Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar. Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. 'Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur.' derdi.

"KÖPÜRTTÜKÇE KÖPÜRTTÜLER"

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.

Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövize yükseltmeyi göze alır mı? Almaması gerekir çünkü Türkiye'de herkes dolara bakar.

"GELDİ, GELMEKTE OLAN GELDİ"

Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edilmiş. 'Geliyor gelmekte olan' diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım. Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi.

"PSİKOLOJİK HARP UYGULADILAR"

Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep şunu söyledik. Tamamen psikolojik bir harp haliydi, 20 Aralık gecesine kadar. Katar ile sahte belgeler yayınladırlar. Psikolojik harp uyguladılar. Küçük yatırımcıları döviz almayı teşvik ettiler. Küçük yatırımcı için 50 bin lira bütün varlığıdır belki de. Bunun hakkını nasıl ödersiniz?

VATANDAŞLARA "DAVA AÇIN" ÇAĞRISI

Küçükler büyüklerinden peşinden koşup giderler. Medya kanallarında 'dolar gidiyor bir an önce gidin dolar alın' deniyorsa, bir eski Merkez Bankası başkanı 'gidin dolar alın' diyorsa... Hayatının en büyük falsosunu yaptı. Bak size klavuzluk yapanların derdi siz değilsiniz, derdi başka bir şey. Bundan keyif aldılar ve küçükleri yaktılar.

Bireysel yatırımcılara diyorum ki, ben size demedim mi bu bir köpük buna uymayın diye. Ben oyun oynamadım, sen oyun oynadın, galeyana getirdin. Kim ki sosyal medyasında size döviz gidiyor kendinize tedbir alın diyorsa gidin o kişilere dava açın."