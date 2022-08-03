Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Bu sıkıntıyı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken enflasyon için mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.

6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıydı. Salgın sonrası savaş dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bu bir kabus ve travmaya sebep oldu.

2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

Salgın üzerine savaş gelince dünya travma yaşadı.

Rusya - Ukrayna savaşı ekonomide planlarımızı öteledi.

'Erdoğan gitsin' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Yeni ekonomi modeli Türkiye'yi car dengeye getirecek.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Sıkıntıları bertaraf edece bir hükümet iş başında.

Dar gelirliler mutlaka korunmalı, adımları atıyoruz.