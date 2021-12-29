Bakan Nebati'den Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısı ardından açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamalarda bulundu.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı.

Bakan Nebati, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" sözlerine yer verdi.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.



Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk. pic.twitter.com/6RaOJwF40s — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 28, 2021

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya dair bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir.

Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir."