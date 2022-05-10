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Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahiş Fiyat artışlarına karşı asla müsamaha gösterilmeyeceğini açıklayan Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:

* Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

* Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

* Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

* Kararlılıkla ifade etmek isterim ki Fahiş Fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Etiketler konut fiyat artış
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