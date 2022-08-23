Bakan Nebati'den kredi faizi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kredi faiz oranlarıyla ilgili olarak ''Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.

Ticari kredilerde faiz sınırına ilişkin konuşan Nebati, "Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok. Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var" dedi.

"Bireysel kredilerde sıkıntı olmaz"

Nebati, "Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

"İlk çeyreğin üzerinde büyüme bekliyoruz"

Ekonomide büyümeye ilişkin konuşan Nebati, "İlk çeyrekte 7,3'lük büyüme oldu, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde büyüme bekliyoruz" dedi.

"Torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız"

Nebati KYK borçlarıyla ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz"

Konut alımı ve üretimine ilişkin verilen desteklerin sürdürüleceğini vurgulayan Nebati şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bizde Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinde konut alımını, daha doğrusu üretiminde önemli desteklerimizi daha önce verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz."

"Dar gelirlilere iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı"

Bakan Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını müjdesini de verdi:

"Bir de ilgili bakanlıklarımızla dar gelirlilerimizin sıkıntılı olarak yaşadıkları alanlarda çok önemli 2 projemiz var. Bu projenin gerçekleştirilmesinde son çalışmalarımızı ilgili bakanlarımızla gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede son rötuşlar yapıldıktan sonra önümüzde süreçte açıklanması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız."

"Enflasyonda düşüş Aralık'ta başlayacak"

Enflasyon beklentisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Nebati, "İlk 7 ayda enflasyonun altında kur artışı var. Enflasyondaki artış hızı düştü. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle başlayacak olan aşağı sert yönde gidecek enflasyonla ilgili düşüş trendi 2023'te devam edecek. Enflasyonla mücadele aynı kararlılıkla sürecek" diye konuştu.



