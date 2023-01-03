Bakan Nebati'den yeni konut projesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Orta Gelirliye Konut Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için öncelik enflasyonla mücadele...

2022 yılı boyunca döviz kurlarındaki artış enflasyonunda çok altında kaldı.

Döviz kuru olması gereken seviyelere gelmiştir. Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki katkısı maalesef yüksek.

2020 yılında 28 milyar dolar, 2021'de 51 milyar dolar, geçen yıl 100 milyar dolara koşan bir net döviz ithalatında bulunmuşuz, bu fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Bunun tuzu biberi Rusya-Ukrayna savaşı oldu, enflasyon üzerinde ciddi baskı yaptı. 2022 boyunca döviz kurundaki artış enflasyonun altında kalarak olması gereken noktaya geldi.

"ENFLASYONDAKİ YUKARI YÖNLÜ İVME KIRILDI"

Savaş çıktıktan sonra dünyadaki enerji, emtia fiyatları çok hızlı bir şekilde pik yaptı, enflasyonu ciddi şekilde etkiledi. Baz etkisiyle düşüşü bir ay erken, Kasım ayı ile yakaladık. Enflasyondaki yukarı yönlü ivme kırıldı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Ataleti kırdığımız görülüyor, vatandaş fahiş fiyatlarına karşı ciddi tepki gösterebilecektir, markete gidildiğinde üreticinin ya da satıcının fiyat artışlarının çift haneler gibi artış kabul edilemeyeceği görülmüş olacak.

ZİNCİR MARKETLERİN FİYATLARI SABİTLEMESİ

Ulusal ve yerel marketlerden fiyatların artırılmayacağı, sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum, biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

Biz kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz, TÜİK Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu, çok güçlü bir kurum, kurumlarımızı el üstünde tutmamız lazım, zaman içerisinde akreditasyonunu kanıtlamış, şeffaflıktan uzak durmamış kurumlar. TÜİK binlerce veri derliyor, tüm süreçler denetleniyor.

Bir tarafta 4 bin kişinin çalıştığı bir kurum, bir tarafta 10 kişi bile olmayan çalışıp fiyat derleyerek çalıştıkları bir durum var, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum, bu kabul edilebilir bir şey değil."

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil çünkü yasa gereği korunuyor. Enflasyona göre kamu oteritesi farkı ödemek zorunda. Memurların da 16 küsürlük bir artış söz konusu oldu. Önümüzdeki temmuz ayında bir defa 6 puan gelecek. En düşük memur emekli aylığı 7.597 lira.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ BİR DÜZENLEME OLACAK?

Geçen sene enflasyondan çalışanları korumak için düzenlemeler yapıldı. Biz geçen yıl yüksek enflasyondan dolayı 2. bir artış yaptık. Biz enflasyonu çözdük, umarım ihtiyaç olmayacak.

Taşeron çalışanların problemleri çözüldü, sözleşmeli personel de öyle. Birçok sorun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çözüldü. Devlet memurları da emekli düzenlemeleri zaten kanun ile belirleniyor. Bakanlığımızdakilere özellikle teşekkür ediyorum. 3600'ü de çözdük. Ne kadar sorun varsa geride kalıyor. EYT ile ilgili tedbir alalım dedim ben arkadaşlarla ve hesaplamalarımızı yaptık. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. 2022 yılında biz tüm dünyadan ayrıştık.

2022'yi bütçe açısından çok iyi kapattık. 16'sında bütçe gerçekleşmelerini ilan edeceğiz. 2023 yılına girerken bir seçim yılı olduğunu biliyoruz. Tedbirlerimiz sayesinde ETY ile ilgili 2023'te problem olacak bir durum yok. Bugün memur ve emekli maaşlarını müjde olarak verdi. Temmuz ayında tekrar bir artış olduğunda beklentilerinin karşılanmış olduğunu göreceğiz.

ÖTV İNDİRİMİ

ÖTV indirimi söz konusu değil. Piyasa şu an canlı. Otomobil piyasasında talepte herhangi bir sıkıntı yok.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ

Yarın 10'da Bakan Kurum ile önemli bir açıklamamız olacak orta gelirlilere bir konut projesini açıklayacağız. Kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Buradaki temel amacımız konuta ulaşmakta zorlık çeken orta gelirliye kolaylık yapmak. Haftaya salı günü de üreticiye yönelik imkanlar silsilesini açıklağacağız. Haftaya salı günü KGF paketinin ayrıntlarını açıklayacağız.

Türkiye kendi özgü modelini hak eden güçlü bir ülke. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı bunu kimse durduramaz. Bütün modellerde olduğunu ilk zamanlarda kanıksamakta zorlanan birçok insan olabilir. Türkiye ekonomi modeli seçimden sonra da devam edecek. Geri adım yok.