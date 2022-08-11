Bakan Nebati'nin konuşması sızdı! Sözleri olay oldu! Konu ÖTV artışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün katıldığı bir kapalı toplantıdan sızan videosunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'nin üstünü çizeceğiz açıklamaları hakkında "ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı" dediği ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz'da sosyal medya hesabından video yayınlayarak “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, dün İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantıdan sızan videosunda, Kılıçdaroğlu’nun aksine Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artırmayı planladıkları öğrenildi.



Toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi:

ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından araba alımlarının düştüğü bildirilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

"Şimdi açıkça çağrı yapıyorum, ilk yapacağımız işlerden biri 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık 4'te 1'i oranla indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz.

Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın fiyatına sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan bir araca binmek sizin de hakkınız. Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım zenginin çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu hayatta çok kazanan, fakirin fukaranın hayatının iyileştirilmesi için de beytülmâla katkıda bulunmalıdır."