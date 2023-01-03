Bakan Özer'den özel okul fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Özer'den velilerin merakla beklediği 2023 okul ücretleri hakkında açıklama geldi.

2023 yılına girilmesiyle birlikte merak edilen konulardan biri olan Özel okul zam ücretleri geliyor. Peki Özel okul zam ücretleri ne kadar oldu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamasında velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı belirleyeceğiz ifadelerini kullandı.

"YARIN ÖĞLEDEN SONRA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, Kızılcahamam’da katıldığı TOKİ Çağatay İlkokulu açılışı töreninde basın mensuplarının özel okulların 2023 ücret artışları için ne zaman görüşme olacağı ve oranın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarının belli olduğunu hatırlatan Özer, “İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” dedi.