  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Pakdemirli açıkladı: Yarın hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı: Yarın hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı: Yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemesinin hesaplara ne zaman yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarımsal destek ödemesinin yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YARIN HESAPLARDA
Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız.

Etiketler bakan pakdemirli hesap ödeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır km otomobilde büyük skandal: Olmayan aracı böyle satıyorlar!
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sinovac aşısı olanlar için kritik çağrı
AYM'den ''icradan alınan araç'' kararı
Sergen Yalçın istifa etti; resmi açıklama geldi
Asgari ücret pazarlığında kriz! Kadın bürokrat patronları mahvetti
IMDb listeyi paylaştı! İşte 2021'in en popüler dizileri
Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit!
İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış
Dünyanın en güçlü kadınları açıklandı! Türkiye'den bir isim listede