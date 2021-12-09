Bakan Pakdemirli açıkladı: Yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemesinin hesaplara ne zaman yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarımsal destek ödemesinin yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YARIN HESAPLARDA

Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız.