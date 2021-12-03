Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 Bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin TL. Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin TL. Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin TL. Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin TL. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.