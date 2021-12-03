  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 Bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin TL. Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin TL. Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin TL. Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin TL. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Etiketler bakan pakdemirli ödeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı
Elon Musk büyük oyunu çözdü (!) ''Bilgisayar oyununun içindeyiz''
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Özgür Demirtaş'tan ''rezerv satmayın'' uyarısı
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti
İşte Türk Lirası'nın karşısında değer kaybetmediği tek para birimi
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Listenin başındaki isim herkesi şaşırttı: İşte Spotify yılın en iyi 50 sanatçısı
Enflasyon açıklandı, Aralık 2021 kira zam oranı belli oldu