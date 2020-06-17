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  3. 17 Haziran 2020 16:12

Bakan Pakdemirli'den hobi bahçesi uyarısı: Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir.'' açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli'den hobi bahçesi uyarısı: Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir
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Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Özellikle Koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? HAYIR DEĞİL Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz.

Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız!

Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir."

Hobi bahçelerindeki yapılar yıkılacak!Hobi bahçelerindeki yapılar yıkılacak!

 

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bekir pakdemirli , hobi bahçesi
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