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Bakan Pakdemirli'den yüzde 7 indirim çağrısı

Bakan Pakdemirli'den yüzde 7 indirim çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zincir marketlere yüzde 7 indirim yapmaları için çağrıda bulundu.

Denizli'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu konuda piyasaya müdahalelerin sürdüğüne işaret eden "Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak iki eksenli bir regülasyon yapıyoruz. Birincisi besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini ve fırınlara ucuz fiyatlı un temini projemiz yürüyor. Çalışmalarımızın ciddi faydasını gördük ve bu sayede ekmek fiyatlarındaki hızlı artış önlendi" dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN GÖREVİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYİ KORUMAK"
Zincir marketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı KDV indirimine ek olarak kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın, geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi yönünde bir talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirim yapılması. Kamuoyunda ve vatandaşta zincir marketlerin bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken, diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

Etiketler bekir pakdemirli zincir market kdv indirimi
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